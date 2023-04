‘Het grote afhaken ligt op de loer’: een op vijf in Breda vertrouwt lokale politiek niet

Koningsdag in wijken en dorpen van Breda: van de traditione­le vrijmarkt tot dansen en meezingen

BREDA/BAVEL/PRINSENBEEK - De meeste wijken en dorpen binnen de gemeente Breda hebben hun eigen activiteiten tijdens Koningsdag. Voor wie lekker dichtbij huis wil blijven of geen zin heeft in de drukte van de binnenstad: dit is wat je moet weten over al die lokale oranjefestiviteiten.