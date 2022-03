Het is even afzien, maar straks is de Minister Kanstraat een fijne, groene woonstraat

Drugskoe­rier die heroïne vervoerde ter waarde van 200.000 euro, ruim drie jaar de cel in

BREDA – De Antwerpse drugskoerier Mohammed C. heeft vrijdag bij de rechtbank in Breda 39 maanden cel gekregen, omdat hij met 9 kilo heroïne in de wagen naar huis wilde rijden. Hij werd 8 juli vorig jaar bij Hazeldonk gepakt.

11 maart