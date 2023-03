Het is loten voor een plekkie bij Markenhage en op het Michaël College, grote terugloop bij Stedelijk Gym

updateBREDA - De basisschoolleerlingen die naar het Michaël College willen, of zich hebben aangemeld voor mavo/havo op het Markenhage zitten nog een weekje in spanning. De loting voor middelbare scholieren beperkt zich dit jaar tot die twee scholen.

Vorig jaar waren het exact dezelfde scholen, waar er meer aanmeldingen dan plekken waren. Bij het Markenhage beperkt de loting zich overigens tot de richting mavo-havo. Daar waren 128 aanmeldingen voor 112 plekken. Voor de 80 plekken op het Michaël College hebben 107 leerlingen zich aangemeld. Dat zijn er veel, maar minder dan de 135 die vorig jaar meelootten om een plek in de brugklas.

Over heel Breda zullen er dus 43 leerlingen niet terechtkunnen op de school van hun eerste keuze, dat is 1,8 procent van alle brugklassers.

Loting, maar niet voor iedereen

Die loting vindt volgende week plaats bij de notaris. Leerlingen die al een broer of zus op het Markenhage of het Michaël College hebben, hoeven niet mee te doen in de loting. Dat geldt bij het Michaël College - een vrije school - ook voor kinderen die afkomstig zijn van een vrije basisschool. Alle leerlingen worden op vrijdag 17 maart geïnformeerd over de school waar zij een plek hebben gekregen.

Quote De leerlingen die we de afgelopen tijd hebben ontvangen waren allemaal heel gespannen. Zij waren erg bang dat er geloot moest worden Marlies Barthel, Directielid Stedelijk Gymnasium

Veel minder animo voor het Stedelijk Gymnasium

Opvallend in de aanmeldcijfers is het lage aantal aanmeldingen bij het Stedelijk Gymnasium. Vorig jaar waren daar nog 121 brugklassers, dit jaar zijn het er 80, een terugloop van meer dan 33 procent. Directielid Marlies Barthel laat weten verrast te zijn door die achteruitgang.

,,De leerlingen die we de afgelopen tijd hebben ontvangen waren allemaal heel gespannen. Zij waren erg bang dat er geloot moest worden. Voor hen zijn we erg blij, en we koesteren hen natuurlijk enorm”, zegt Barthel.

Categorale gymnasia

Toch is de teleurstelling in haar woorden te merken. ,,Als we toch eens zouden weten wat de oorzaak was...”, zegt ze. ,,Het is gissen waarom leerlingen niet kiezen voor ons categorale gymnasium. We hebben inmiddels de cijfers van het Sint-Oelbertgymnasium, en die hebben het juist heel erg goed gedaan. Het is dus niet zo dat er helemaal geen hoop meer is voor de categorale gymnasia.”

Volgens Barthel komt de school er wel overheen als het een eenmalige dip is. ,,Het komende jaar gaan we nog meer laten zien wat voor mooi onderwijs we geven.”

Ook voor Curio Scala in Teteringen is fors minder animo: 98 brugklassers tegenover 129 vorig jaar. Daartegenover staan een aantal scholen waar juist veel meer aanmeldingen zijn dan vorig jaar. Met name Graaf Engelbrecht (van 173 naar 203 aanmeldingen), Mencia Sandrode in Zundert (van 53 naar 81) en Tessenderlandt (van 101 naar 136) vallen in positieve zin op.

