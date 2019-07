Het is niet alleen maar kommer en kwel in de jeugdzorg. ‘Echt, we doen ons best’

Bezuinigingen, verwaarlozing, geweld, misbruik: Bij alle verhalen over misstanden in de door bezuinigingen geteisterde jeugdzorg zou je haast vergeten dat er in de sector ook nog veel goed gaat. Vraag het maar aan Pablo of Anastacia. ,,Ik weet niet wat er van mij terecht was gekomen als ik deze opvang niet had gehad.‘’