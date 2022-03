Het is warm in het St. Tropez tussen Mark en Aa

Discussie­avond Vereniging Markdal: ‘Houden we in Breda wel droge voeten?’

BREDA - De Vereniging Markdal houdt op donderdag 14 april een discussieavond over de klimaatveranderingen, onder de noemer ‘Houden we in Breda wel droge voeten’. Het Markdal zal in de nabije toekomst volgens de vereniging op de proef worden gesteld met meer en heftigere regenperiodes, terwijl de herinrichting van het dal vertraging op loopt.

20 maart