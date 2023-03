Het jarenlange gevecht om een tuinhuis en carport in Bavel

De eigenaren vinden kort en goed dat ze een oor zijn aangenaaid door de gemeente. Die zou eerst hebben toegezegd dat er geen vergunning nodig zou zijn voor de gebouwen, die al zijn opgetrokken, maar zou daarop later zijn teruggekomen nadat de buurman om handhaving had gevraagd.

Met elkaar aan de stok

Beide buren hebben het al langer met elkaar aan de stok. Zo vroeg de tuinhuiseigenaar om handhaving van de gemeente omdat de heg van zijn buurman veel te hoog zou zijn en voor verkeersonveilige situaties zou zorgen. Breda weigerde dat, maar werd daarover in 2021 teruggefloten door de rechtbank en moest opnieuw met de kwestie aan de slag. Wat daaruit is voortgekomen, is vooralsnog onbekend.

De Raad van State oordeelde in 2018 in het voordeel van de gemeente en vond dat er terecht geen vergunning was afgegeven voor de bijgebouwen. Maar beide partijen steggelen over wat de RvS precies heeft geoordeeld en de advocaat van de vergunningsaanvrager zou het liefste zien dat de Bredase rechter daar wat meer duidelijkheid over geeft.