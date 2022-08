Het reces is voorbij en de problemen stapelen zich op, dus wat gaat Breda doen? ‘Het zal gaan schuren’

update met video Ongeluk met drie vrachtwa­gens op A27 bij Dorst, vrouw gewond naar ziekenhuis

DORST/BREDA - Een vrouw is maandagmiddag gewond geraakt bij een ongeval op de A27 bij Dorst. Hierbij waren drie vrachtwagens betrokken. De rechterrijstrook van de snelweg was tot 16.15 uur dicht in de richting van Breda.

29 augustus