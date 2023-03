Het wemelde van de bibliotheken in Breda, maar de spannendste boeken lagen onder de toonbank

Schenkkan van Vermeers ‘Melkmeisje’ waarschijn­lijk in Brabant gemaakt: ‘Lijkt Ooster­houts aardewerk’

OOSTERHOUT/BERGEN OP ZOOM – Het iconische melkmeisje van Vermeer staat misschien wel meer dan ooit tevoren in de schijnwerpers door de uitverkochte Vermeer-tentoonstelling in het Rijksmuseum en het populaire tv-programma. Wat minder mensen weten, is dat het aardewerk op het schilderij – de kan en kookpot – hoogstwaarschijnlijk uit West-Brabant komt.