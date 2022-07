‘Het zou leuk zijn als er een McDonald’s zou zijn in Rijsbergen’

Jong in...RIJSBERGEN - Liam Nouws (14) is opgegroeid in Zundert en woont sinds zes jaar ook in Rijsbergen. Hij is actief lid van de scouting in Rijsbergen en eet graag een ijsje bij Alfons Ijscreaties. ,,Het is hier lekker rustig en je hebt de ruimte.”