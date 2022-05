‘Hierzo’ verdient een extra vermelding in Van Dale

Pollens

Café De Echo

Willem gaf ons adolescenten niet alleen filosofische levenslessen, hij was destijds ook barkeeper in twee van de tofste cafés. Op een dag - hééél lang geleden - zat ik in één van die etablissementen. Willem was aan het werk, ik raakte in gesprek met een jongedame. Om het meisje te imponeren, verzon ik een verhaal over de bijzondere akoestiek van het pand en dat het daarom in de volksmond Café de Echo werd genoemd.