Hilda Vliegenthart verruilt Nobelaer voor Nieuwe Veste

BREDA/ETTEN-LEUR - Het Bredase centrum voor de kunsten Nieuwe Veste krijgt per 1 oktober een nieuwe directeur. Hilda Vliegenthart, nu directeur-bestuurder bij De Nobelaer in Etten-Leur, volgt Gertjan Endedijk op die met pensioen gaat.

Vliegenthart staat sinds zeven jaar aan het roer van De Nobelaer. Daarvoor was ze verbonden aan culturele instellingen als De Lindenberg in Nijmegen, de Doelen in Rotterdam en De Lievekamp in Oss. Kortom, ‘ze heeft haar sporen verdiend', zegt Wicher Meijer, voorzitter van de raad van toezicht van Nieuwe Veste. ,,Ze is een professionele, betrokken en empathische directeur-bestuurder.”

Onder haar leiding is in Etten-Leur een nieuw cultuurhuis voor kunsteducatie, podiumkunsten en bibliotheek gerealiseerd dat inmiddels in gebruik is genomen en in september zijn officiële opening kent. Meteen daarna gaat Vliegenthart in Breda aan de slag.

Ze noemt het een eer ‘om te worden gevraagd om Nieuwe Veste te gaan leiden'. ,,De bibliotheek in al haar facetten, kunsteducatie, het Digi-Taalhuis en de amateurkunst. Nieuwe Veste gaat over kansen voor iedereen in Breda. Die kansen wil ik samen met alle medewerkers faciliteren en creëren.”

Naast haar werk als directeur-bestuurder is Hilda Vliegenthart ook voorzitter van BredaPhoto, voorzitter van de werkgeversdelegatie voor de cao-kunsteducatie en is ze onlangs benoemd tot voorzitter van Theaterwerkplaats Tiuri in Breda en Roosendaal.