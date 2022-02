Hoe de ‘onschuldige’ partydrug ketamine vier Brabantse jongens geestelijk sloopte

Geen spoor van daders die garage­boxen bekladden: leuzen bijna allemaal weggehaald

BREDA - Het had even tijd nodig, maar bijna alle bekladdingen, leuzen, hakenkruizen en antisemitische teksten die waren aangebracht op garageboxen en muren in de Haagse Beemden in Breda zijn verwijderd.

25 februari