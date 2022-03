Hoe de situatie in Oekraïne doet denken aan de Luxemburgse kwestie van ooit: ‘Alleen liep dat wel goed af’

Die Hendrik is in Nederland niet zo bekend, weet in Breda historicus Rogier Moulen Janssen. Jammer, vindt hij: ,,Het is een heel interessante man.” Die ook nog eens een cruciale rol speelde in een uiterst gespannen Europees conflict. Mede door zijn inspanningen werd in 1866/1867 een grote oorlog in Europa voorkomen. Alle reden voor Moulen Janssen om donderdag, tijdens de jaarlijkse Nassaulezing in de Bredase Waalse Kerk, bij Hendrik stil te staan.