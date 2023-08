Hoe een gezellige wielerrace in seconden omslaat in geweldsexplosie: ‘Geen ontkomen aan’

Janosek laat NAC-fans met speciali­tei­ten van het huis juichen: ‘Ik raakte de bal perfect’

De gevierde man na afloop van de 2-1-zege van NAC op Jong AZ? Dominik Janosek. De Tsjech was met twee doelpunten wederom belangrijk voor zijn team. En met name zijn poeier zal nog lange tijd in het geheugen blijven hangen. ,,Ik wilde alleen maar schieten.”