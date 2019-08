Hoe een groepsfoto van Lowlands de kanker even op een zijspoor zet

Feest en protest bij opening Zuidelijke Rondweg in Breda

21:45 BREDA - Een feestelijke opening en een protest op dezelfde dag. Voor zover bekend was dat nog niet voorgekomen in de lange en bewogen geschiedenis van de Zuidelijke Rondweg. Die ging na twee maanden werkzaamheden weer open voor het autoverkeer. Vanaf zes uur in de avond waren de weggebruikers weer welkom. Daarvoor was de verkeersader in Breda-zuid het bezit van wandelaars, fietsers, skaters, steppers, hardlopers en andere recreanten.