Hoe komt evenementenstad Breda van de plastic wegwerpbekers af?

Griek vrijgespro­ken van voorberei­den drugshan­del Hazeldonk

BREDA – Een 56-jarige Griekse vrachtwagenchauffeur is dinsdag vrijgesproken van betrokkenheid bij drugshandel. Hij reed met een heftruck weliswaar vaten met grondstoffen in een busje, maar had niet hoeven vermoeden dat het met drugs te maken had, oordeelde de rechtbank.

29 maart