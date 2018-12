Hof: ‘Bestuur failliete Steve Jobsschool Breda moet opdraaien voor schade’

Scouting Breda in massaal protest bijeen in trouwzaal stadhuis

7:30 BREDA - De twaalf scoutingclubs in Breda kwamen donderdagavond massaal in actie tegen het dichtdraaien van de subsidiekraan. De trouwzaal, omgetoverd tot vergaderzaal, stroomde vol met 200 leden en vrijwilligers, veelal gestoken in tenue. De frustratie is groot, het onbegrip niet minder.