Holy Moly Trip: een surrealistische attractie in voormalig Kerkplein

Breda is een nieuwe uitgaansattractie rijker. Holy Moly is de naam. Het moet een heuse publiekstrekker worden, mede dankzij de escaperoom-achtige theatertrip.

Holy Moly is een restaurant, comedyclub en reguliere club met danceavonden, themafeesten en maandelijkse drag-events. Én de Holy Moly Trip. ‘Een experience waar drama, hartstocht en spanning tezamen komt’, belooft de website.

Nieuwsgierig naar deze ‘trip die alle zintuigen prikkelt’ melden we ons bij de ingang van Holy Moly. We worden aan een tafeltje gezet. Hier liggen alvast koptelefoons klaar die we dadelijk mogen opzetten en even later legt een vriendelijke medewerkster uit wat we kunnen verwachten.

Het Bredase uitgaanspubliek kent de locatie van Holy Moly als de plek waar voorheen Kerkplein zat, een uitgaansgelegenheid met landelijke faam. Deze verbleekt echter bij het roemruchte verleden van het oude Holy Moly theater, zo wordt ons wijsgemaakt.

Volledig scherm © Jan Stads/Pix4Profs

Artiesten van wereldklasse sloten zich aan bij het variétégezelschap van theateroprichter Holy en zijn vrouw Magdalena, zo leren we. Om alvast in de sfeer te komen, zet de serveerster ons een glaasje slangenelixer voor. ,,Jullie komen er zo achter wat dit met de trip te maken heeft”, vertelt ze ons erbij.

Een van de huisregels is dat de telefoons in een kluisje gelegd worden. Dit om niet alle geheimen van de theatertrip prijs te geven. Omdat niemand zit te wachten op spoilers, zullen we proberen het verhaal van de trip te beschrijven zónder alles weg te geven.

Op een klokje boven de deur die toegang geeft tot het mystieke theater is af te lezen hoe lang het nog duurt voor het volgende gezelschap naar binnen mag. De juffrouw die ons zojuist van het slangenelixer voorzag, leidt ons naar de deur en wenst ons veel plezier.

Tickets verdienen

In het kort: de theatertrip is een geslaagde mix-up van een vertelling, belevingstheater, wandelattractie en escaperoom. En om even bij dat laatste punt te beginnen: in tegenstelling tot de gebruikelijke escaperooms hoef je je geen zorgen te maken over de snelheid waarmee je aanwijzingen moet vinden. Voor elke kamer die we deze trip doorkruisen geldt een op voorhand bepaalde verblijfsduur. Het vinden van de juiste oplossingen waarmee ‘tickets’ verdient kunnen worden geeft een kick, maar is geen vereiste om verder te komen in het verhaal.

Volledig scherm © Jan Stads/Pix4Profs

Na het betreden van de experience lopen we de eerste kamer binnen waar we onszelf plots terugvinden bij de kassa van een Victoriaans theater. Via de koptelefoon spreekt Magdelana Holy ons toe. We mogen al direct op zoek naar het eerste ticket. Terwijl we eigenlijk nog volop bezig zijn de ruimte in ons op te nemen, blijkt dat we haast moeten maken om een verborgen code te vinden. Het vinden hiervan kost niet de grootste moeite, er komen ingewikkeldere puzzels. Overigens is het aantal kamers waarin we iets moeten zoeken veruit in de minderheid.

Slangenbezweerster

Magdalena spreekt tot ons over haar leven, haar liefde en passie voor Holy en de kaapster op de kust; de verleidelijke slangenbezweerster. Een zekere knipoog naar Christelijke symboliek (de namen Holy Moly, Magdalena en de aanwezigheid van een slang) kan niet gemist worden.

De theatertrip is niet geschikt voor mensen die gevoelig zijn voor lichtflitsen. Ook rolstoelgebruikers of mensen die zeer slecht ter been zijn, kunnen niet deelnemen. Wat lichtflitsen zijn er. Net zoals er ruimten zijn waar het licht vooral schittert door afwezigheid.

Tegen de tijd dat we de zolder bereiken, hebben we ons verplaatst in het hoofd van de desolate Magdalena. We gingen mee in haar waanzin en hebben een deuntje gespeeld op een aantal boeken (dit klinkt vreemd maar het wees zich eigenlijk vanzelf). Haar levensverhaal en de grote tragiek die haar is overkomen, hebben we doorleefd. Hier op zolder worden we geconfronteerd met haar grootste trauma.

Na ongeveer drie kwartier beëindigen we de Holy Moly Trip. Tot onze schaamte moeten we bekennen geen enkel ticket bemachtigd te hebben. Al zeggen we daar ter onzer verdediging bij dat we een deel van de puzzels heus wel door hadden, maar iets te laat waren. Én we moesten natuurlijk foto’s maken voor de krant. Iets wat een normale bezoeker natuurlijk niet doet.

Kijk op holymolybreda.nl voor meer informatie over de Holy Moly Trip.