Honderden hotelkamers nodig komende tien jaar in de regio Breda

Bier en kaasblok­jes in plaats van miswijn en hosties bij de Oeledienst

9 februari BREDA - Wanneer de miswijn is vervangen door bier, en de hosties plaatsmaken voor worstenbrood, borrelnootjes en blokjes kaas, kan dat twee dingen beteken. Ofwel de koster is behoorlijk van de leg. Ofwel het is weer tijd voor de Oeledienst in ut Kielegat.