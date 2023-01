Hopelijk vindt het beest in Lieuwe Westra in de hemel wel zijn rust

Jan Hoondert uit Terheijden krijgt koninklij­ke onderschei­ding

TERHEIJDEN - Jan Hoondert (86) uit Terheijden is woensdag benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Boy Scholtze van Drimmelen. De uitreiking vond plaats in besloten kring.

18 januari