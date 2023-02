Horeca juicht herinvoering van zwarte lijst toe: ‘Dan komen raddraaiers geen enkele kroeg meer in’

Hoe kom je als artiest aan de bak? Op Muzikanten­dag in Mezz krijg je tips en tricks

BREDA - De Muzikantendag in Mezz trok zondag veel belangstellenden naar de Bredase poptempel. Muzikanten troffen vertegenwoordigers van de popindustrie en konden seminars volgen om hun carrière vooruit te helpen. Mezz was tevreden over de opkomst, deelnemers over de kennis die ze opdeden en de contacten die ze legden.

29 januari