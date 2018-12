Horeca-ondernemer Laurens Meyer: 'Horeca moet hoge bierprijs niet langer accepteren’

Volgens woordvoerder Wilco Heiwegen van AB InBev wordt de stijging veroorzaakt door de inflatie en de fors hogere prijzen van grondstoffen (zoals brouwgerst) en energie. Dat Jupiler extra in prijs stijgt heeft volgens hem twee redenen. “Jupiler is een premium bier en dat willen we ook qua prijsstelling wat duidelijker positioneren. Bovendien wordt Jupiler veel in fusten geleverd en de logistieke kosten daarvoor stijgen steeds meer.”



Laurens Meyer die - door Misset Horeca de ‘grootste cafébaas van Nederland’ wordt genoemd - vindt die redenatie te makkelijk. “Er zijn ook jaren dat de grondstoffen goedkoper zijn, maar een prijsverlaging van bier is er nooit.” Zijn bedrijf heeft al een brief uitgedaan naar de brouwers waarin staat dat de prijsstijging niet wordt geaccepteerd. Hij roept collega-ondernemers op dat ook te doen.