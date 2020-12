Horeca verbindt lot aan winkels: 'Als zij de deuren openen, doen wij dat ook’

Johan de Vos, woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), afdeling Breda: ,,We schuiven het twee dagen op. We hebben besloten: winkels open = horeca open. Gaan de winkels pas open op 10 februari, dan doen wij dat ook. Het effect van de horecasluiting op de coronacijfers is nihil geweest. Het is klaar, het is op. Er moet iets gebeuren.”