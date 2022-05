Horecafamilie Sweere opent hotel Botanique in voormalige Chassékazerne: ‘Dit is straks een unieke plek’

VLUCHTELING OVER DE VLOER Trip naar Amsterdam met bont gezelschap: ‘Het is een Rus, daar koop je niets’

De geur van rotte eieren, vermengd met urine. Nooit eerder hoorde ik deze beschrijving van wietlucht. Toch is dat wat Viktoriia ruikt als we door Amsterdam lopen. Het past bij het beeld dat ze had van de hoofdstad. ,,Grachten, bruggen, fietsen. En coffeeshops.”

17:06