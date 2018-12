Hotel Mastbosch: kans groot op extra parkeer- en verkeersonderzoek

Op het oog leken hotel-eigenaar en tegenstanders het op dat punt eens. Maar volgens Henriëtte van Brenk van de Vrienden van het Mastbos zal de verkeerssituatie juist door de uitbreiding van het hotel er alleen maar slechter op worden. “Nu al blokkeren bevoorradingsvrachtwagens voor het hotel driemaal per week de Burgemeester Kerstenlaan. En grote touringcarbussen staan in de scherpe bocht geparkeerd. Dat wordt straks met meer kamers en evenementen alleen maar erger. Het is erg gevaarlijk voor fietsers, vooral de kinderen die naar de hockey moeten”, aldus Van Brenk.

Struikelblok

Volgens Breda is dat geen probleem. Want de parkeerplaatsen zouden dubbel worden gebruikt, overdag door bezoekers van het Mastbos en 's avonds door de hotelgasten. De omwonenden lachten erom. Die wezen er met een stapel foto's op dat het nu al heel vaak een parkeerchaos in en rond het Mastbos is. En niet alleen op drukke dagen. “Heeft de gemeente de parkeeroverlast en de verkeerssituatie bij het hotel wel onderzocht?”, vroeg staatsraad Minderhoud.

Tien jaar geleden

Kortom, de kans dat de gemeente op het punt van verkeer en parkeren nader onderzoek zal moeten doen is behoorlijk groot. Werther verzuchtte dat hij in dat geval de plannen mogelijk weer maanden zal moeten uitstellen, ’we begonnen 12 jaar geleden met plannen, toen was onze zoon 18, nu is hij 30. In ieder geval geven we niet op. Uitbreiding van het hotel is de enige mogelijkheid om in de toekomst te kunnen overleven,' aldus Werther.