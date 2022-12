Hou je mond gezond, want een goed gebit is ook belangrijk voor de rest van je lichaam

Bij Kees Breda vliegen de ingrediën­ten voor noodpakket­ten als warme broodjes over de toonbank

BREDA - Binnenkort start er een campagne waarin iedere Nederlander wordt opgeroepen een pakket in huis te hebben waarmee hij zich 48 uur kan redden in het geval van een ramp. Bij Kees Breda is er al een speciale plek op de counter gemaakt voor de prepper.

30 november