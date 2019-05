Huisbaas uit Breda ontsteekt in woede nadat huurster (20) zijn kat laat ontsnappen: politie trekt pistool

Bedelver­bod Breda hakt er nog niet echt in

9:23 BREDA - De vraag of het zin heeft om bedelen in Breda te bekeuren dringt zich op, nu blijkt dat slechts twee bedelaars goed zijn voor alle negen boetes die zijn uitgedeeld sinds het begin van het bedelverbod in juni vorig jaar. Volgens burgemeester en wethouders is een van hen goed voor zes bonnen, de ander voor drie.