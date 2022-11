Ik loop nog liever diep in de nacht door het Valkenberg dan door die sombere grot

Koopjesja­gers op jacht in Breda: ‘Ik twijfel erg aan de kortingen op Black Friday’

BREDA – Black Friday is een beetje als roken of vet eten. Iedereen weet dat het slecht is, maar toch kunnen hele volksstammen het niet laten. Vrijdag stroomde het centrum van Breda dan ook weer vol met koopjesjagers en gelegenheidsshoppers.

19:00