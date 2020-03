IKEA's in Brabant per direct gesloten

Bredanaren kunnen alsnog frietje halen bij afhaallo­ket van Frituur de Christ

17:11 BREDA - Bredanaars kunnen tóch nog een frietje halen of laten bezorgen in hun stad. Nadat bekend werd dat dat nog wel is toegestaan na de sluiting van alle horeca, bedacht Leon Garcia van Frituur de Christ zich geen moment: hij heeft een afhaalloket geopend.