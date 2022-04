In Breda kun je nu tanken met waterstof: groener, maar niet per se goedkoper

Video Vier verkeersdo­den in een week ‘hakt erin’: ‘Als er een kind bij betrokken is, dan rijd je de straatste­nen eruit’

BREDA - Twee kinderen van 0 en 4 jaar in Chaam, een 4-jarig jongetje in Baarle-Nassau, een fietsster (57) in Bergen op Zoom. Vier verkeersdoden in nog geen week tijd in West-Brabant, waar agenten na een melding op af moeten.

3 april