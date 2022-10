In Breda opgepakte verdachte (23) van in water gooien Hakim overgeleverd aan België

De V. gaf eerder al toe dat de Belg Hakim Mutyaba op de vroege ochtend van 17 juli door zijn toedoen in Gent in het water was beland. Er zou sprake zijn van een uit de hand gelopen grap, na een avond stappen tijdens de Gentse Feesten. Mutyaba - vader van twee kinderen - kon niet zwemmen en kwam door verdrinking om het leven.

Op camerabeelden zou te zijn hoe te zijn hoe De V. de in Oeganda geboren Mutyaba aan de Lousbergskaai in het water duwde. Samen met een kameraad, een 25-jarige inwoner van Goes, liet hij de Belg spartelend achter en sloeg op de vlucht.

Een dag na het drama werd de 25-jarige Goesenaar in Breda opgepakt, De V. meldde zich op 20 juli zelf bij de politie. Aanvankelijk werden ze allebei verdacht van dood door schuld, maar inmiddels geldt dat alleen nog voor De V.

Zijn 25-jarige vriend verklaarde meteen al dat hij niet degene was die Mutyaba geduwd had, iets wat ook te zien zou zijn op camerabeelden. De man is inmiddels op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog wel verdacht van ‘in hulpeloze toestand achterlaten van een persoon’. De Goesenaar zal nog in België voor de rechter moeten verschijnen. De. V wilde eerst niet overgeleverd worden aan België, maar ging daar later alsnog mee akkoord.

Nabestaanden van Mutyaba reageerden aangeslagen op zijn dood. Door een inzamelingsactie op te zetten, lukte het om hem over te brengen naar zijn geboorteland waar hij op 4 augustus is begraven. Volgens zijn ex-vrouw was dat Mutyaba's wens.