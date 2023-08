In de stromende regen op een kleedje in het park: ‘We maken er ons eigen feestje van’

Tijd voor gierzwalu­wen en egel om uit te zwermen

Er zijn drie gespreksonderwerpen op het moment die met enige regelmaat terugkeren. ‘Het is weer aan het regenen’, ‘de gierzwaluwen moeten onderhand terug gaan vliegen’ en ‘er is alweer een egel gebracht’. De laatste twee komen elk jaar rond deze tijd terug, maar meestal gaan ze gepaard met ‘wat is het overdreven warm buiten hè?’ Dat is dit jaar wel anders.