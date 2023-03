In drie jaar van NAC naar Wembley: ‘Trots dat ik voetballer mag zijn, op mooie plekken kom en mensen van mij genieten’

indebuurt.nl Bredase Aleyna (23) runt eigen afhaalres­tau­rant: 'Onze Turkse gerechten zijn uniek in Breda'

Is het jou al opgevallen dat de Haagdijk een nieuw afhaalrestaurant heeft? Sinds 10 januari 2023 is de Bredase Aleyna Avci (23) eigenaresse van Nayino, een restaurant waar je mediterraans eten haalt. “We serveren voornamelijk Turkse gerechten, die je nergens anders in Breda vindt”, zegt Aleyna.