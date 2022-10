In het Repair Café doet de koffiemachine van Ad het wonderlijk wel: ‘Dit voorziet in behoefte’

Thomas van Gool volgt John Meeuwissen op als voorzitter BAK van Boemeldon­ck

PRINSENBEEK - Carnaval lijkt nog ver weg, maar in Boemeldonck zijn de voorbereidingen voor het nieuwe leutseizoen al in volle gang. Dat gebeurt met Thomas van Gool aan het roer van de BAK van Boemeldonck. Hij neemt de voorzittershamer per direct over van John Meeuwissen.

4 oktober