Inbrekers plegen ramkraak op KPN XL-winkel in Breda: glazen ruit en rolluik met auto geforceerd

Vermoedelijk zijn de glazen ruit naast de toegangsdeur en het rolluik daarachter met een auto geforceerd. In de winkel werden auto-onderdelen aangetroffen. De ruit ligt er in zijn geheel uit.

De politie was na een melding snel ter plaatse, maar de daders waren al verdwenen. Of de inbrekers veel buit hebben gemaakt is onzeker, want aan de buitenkant van de winkel staat de tekst ‘Deze winkel heeft geen waardevolle smartphones op voorraad'.