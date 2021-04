Ingelast debat in Breda over 538-testevenement op Chasséveld: Depla moet uitleg geven

Schrappen ‘illegale’ parkeer­ruim­te Lovensdijk­straat zit VVD Breda niet lekker: ‘Vraag naar parkeer­plaat­sen blijft’

11 april BREDA - Het plan om de ‘illegale’ parkeerplaatsen langs de Lovensdijkstraat in Breda te vervangen door een park, leidt tot gefronste wenkbrauwen bij de VVD-fractie in de gemeenteraad. ‘Waarom is er geen scenario uitgewerkt waarbij geen enkele parkeerplaats verloren gaat?’