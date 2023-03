Inhoud van container op vrachtwagen vliegt in brand op A58

Update Overleden man aangetrof­fen in GGZ-wooncom­plex Et­ten-Leur, andere bewoner aangehou­den

ETTEN-LEUR - In de nacht van woensdag op donderdag is een overleden man aangetroffen in een GGZ-wooncomplex in Etten-Leur. Na de vondst van het lichaam aan de Leurse Branden heeft de politie een 48-jarige verdachte aangehouden. Hij is mogelijk bij de dood van de man betrokken.