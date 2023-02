Initiatiefnemers hulpacties Oekraïne helpen nog steeds: ‘Nu sturen we eindeloos veel sokken naar het front’

Een man met een missie bij Unitas'30: Mitchell Paul Baptist maakt elke week indruk in Et­ten-Leur

In zijn hoofd is hij nog altijd een pleintjesvoetballer, genietend van elke geslaagde actie en het enthousiasme van het publiek. Mitchell Paul Baptist (21) vertoont zijn kunsten volgend seizoen bij Kloetinge, het team van coach Jurriaan van Poelje dat op de drempel staat van de derde divisie. De komende weken wil Baptist zich eerst en vooral in veiligheid spelen met Unitas’30. ,,Het liefst laat ik mijn voeten spreken.’’