Internationale school geeft al 10 jaar impuls aan Bredase economie: ‘Dit trekt zakelijk leven aan’

Struinpad Markdal blijft dicht: ‘Goed voor oeverzwa­luw en ijsvogel, meer broedgeval­len’

BREDA - Het struinpad in het Markdal tussen de Bieberg en de Reeptiend (Sulkerpad) blijft dicht. Zoveel is wel duidelijk na overleg een tijdje terug tussen Staatsbosbeheer (SBB) en de Vereniging Markdal en buurtverenigingen. De vogelstand is erbij gebaat, stelt SBB. Het is een domper voor de liefhebbers van de struinroute, dwars door het grasland, pal aan de oevers van de Mark.

4 juni