Bredase bedrijfs­ter­rei­nen zijn versteend maar gaan vergroenen: beter voor dieren, planten én personeel

BREDA - Breda trekt 60.000 euro uit voor groenprojecten van bedrijven. ,,Het vergroenen van de stad en woonstraten is in volle gang, maar bedrijven willen ook een groene omgeving. Bijvoorbeeld om in te lunchwandelen.

12 juli