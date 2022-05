Inwoners centraal in coalitieakkoord van nieuw Zunderts college

ZUNDERT - Helder, transparant, open, respectvol. ONPL, CDA en D66 zijn duidelijk. Als nieuw Zunderts college streven ze naar een open en eerlijke bestuurscultuur. Dat staat in het coalitieakkoord.

Twee van de drie partijen in het nieuwe Zundertse gemeentebestuur, zitten voor het eerst in het college: ONPL en D66. Zij weten hoe moeilijk het kan zijn om als kleinere politieke partij iets voor elkaar te krijgen. Niet voor niets wordt in het coalitieakkoord gesteld dat voorstellen van die partijen een serieuze benadering verdienen.

Dat past bij wat het college wil. De kloof tussen politiek en gemeenschap moet zo klein mogelijk zijn. Inwoners moeten zich gehoord voelen. Niet alleen via hun volksvertegenwoordigers, ook direct. Bewoners die zich tot de gemeente wenden, moeten snel duidelijkheid krijgen over wat er met hun opmerkingen gebeurt.

Raadsbrede thema's

Een goede dienstverlening is belangrijk, aldus het nieuwe college. Die dienstverlening is dan ook aangewezen als één van de drie ‘raadsbrede thema's’: drie onderwerpen waarvan alle politieke partijen in Zundert vinden dat ze snel moeten worden aangepakt.

Nog zo’n thema is het buitengebied. Om dat leefbaar te houden is een groot overstijgend plan nodig waarin aandacht is voor al die uitdagingen die er van invloed op zijn. Variërend van de klimaatproblemen en de dreigende ondermijnende criminaliteit tot recreatie, wonen en ondernemen. Eind dit jaar moet al bedacht zijn hoe Zundert daarmee aan de slag gaat. Voortbordurend op de ervaringen uit de pilot Vitaal Buitengebied.

Zuidelijke verkeersontsluiting

Als derde raadsbrede onderwerp is de zuidelijke verkeersontsluiting aangewezen. Bedoeling is dat over vier jaar de raad een tracé heeft bepaald voor deze weg aan de rand van Zundert.

Naast deze drie onderwerpen, richt het college zich op een aantal prioriteiten die in het coalitieakkoord zijn gebundeld in een viertal programma's. Zo vindt het bestuur het belangrijk om te werken aan een dienstverlenend en betrokken Zundert, waarbij de inwoner centraal staat.

Bushalte Veldstraat

Zundert moet bovendien ‘aantrekkelijk en ondernemend’ zijn. Met groene dorpskernen, genoeg woningen voor met name ook jongeren, een fijn ondernemersklimaat en met oog voor duurzaamheid, het milieu en verkeersveiligheid. Er wordt een lobby gestart om de bushalte uit de Veldstraat weg te krijgen.

Daarnaast wordt gewerkt aan een ‘sociaal en vitaal’ Zundert’ waar iedereen kan meedoen, aandacht is voor sport, cultuur en onderwijs en met preventieve maatregelen problemen op verschillende vlakken worden tegengegaan. Tot slot zet het nieuwe college in op een ‘Veilig en weerbaar Zundert’.

De raad spreekt dinsdagavond over het coalitieakkoord.