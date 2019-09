Inzamelingsactie om keuken te vervangen waar Megan werd omgebracht

Rechtbank oordeelt over dronken schutter: geen poging tot doodslag op de Hekoord in Breda

14:55 BREDA - Ook de rechtbank in Breda ziet geen poging tot doodslag in het schietincident op 30 maart op de Hekoord in Breda. Net als de officier van justitie vindt de rechtbank dat er sprake is van een bedreiging en verboden wapenbezit.