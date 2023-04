Is 15 procent hoger salaris genoeg voor ziekenhuispersoneel?

Column Verzeke­raars verzieken Bavels Truck Convooi: een gi-gan-ti­sche pr-blun­der

Nu het Bavels Truck Convooi op losse schroeven staat en 115 gehandicapten het mooiste uitstapje van het jaar moeten missen, is goed te zien hoe Nederland zichzelf verzuipt in regeltjes, procedures, bureaucratie en in dit geval polisvoorwaarden.