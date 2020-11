Jacht op wegpiraat geopend: Politie en justitie krijgen meer armslag bij opsporing en vervolging

Racevideo's op social media

Staaltjes van onverantwoord rijgedrag waren afgelopen zomer nog op de A16 te zien. Motorrijders postten een filmpje op social media waarop te zien was hoe ze met 270 kilometer per uur in elf minuten van Breda naar Rotterdam raasden. Kort daarop gevolgd door een video waarop de bestuurder van een Audi R8 liet zien dat het met 284 km/uur nog harder kon.