Jan Engel doet aangifte tegen oud-burgemeester Tilburg: ‘Noordanus heeft gelogen over camping Fort Oranje’

Via de hoge poort in het woonblok aan de Keizer­straat loop je makkelij­ker de binnenstad in

BREDA - Het woningbouwproject aan de Keizerstraat-Achter de Lange Stallen met 84 betaalbare en duurzame woningen is donderdag geopend met de onthulling van een Blind Wall in de hoge poort midden in het complex.