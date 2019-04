Janie H. wordt verdacht van moord op Ger van Zundert en blijft voorlopig in de cel

UPDATE Chassé Cinema renoveert, maar nieuwe filmzaal komt er voorlopig niet

14:45 BREDA - Chassé Cinema in Breda krijgt voorlopig geen vierde zaal. Hoewel er in principe geld beschikbaar is voor de uitbreiding, is het werk vrijwel niet in te plannen vanwege de vele activiteiten in het Chassé Theater. Dat zegt directeur Cees Langeveld.