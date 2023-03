JEKA geeft Rood-Wit genadeloos pak slaag, ook RBC haalt hard uit

Aanbellen bij jongeren die afglijden naar criminele carrière: ‘Daar schrikken ouders wel eens van’

BREDA - Bij vijftig jongeren in Breda is vorig jaar op hun huisadres aangebeld voor een goed gesprek over hun gedrag. Weer 24 anderen, die zich ernstiger hebben misdragen, kregen handhavers over de vloer, terwijl acht jongeren een ‘bestuurlijke waarschuwing’ hebben gekregen.