Jeugdzorg diep in het rood door 'wagenwijd openstaande deuren’

Kerk in Tuinzigt maakt plaats voor 24 appartemen­ten

14 oktober BREDA - De Anna Rozenkranskerk in Tuinzigt gaat in hoog tempo tegen de vlakte. De kerk die in 1994 openging, is in 2012 alweer gesloten. Projectontwikkelaar Maas-Jacobs gaat aan de Meidoornstraat een blok met 24 appartementen neerzetten.