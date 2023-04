Jimmy Prins verhuurt kamers in zijn Elvis-huis in Breda, maar mag dat wel? ‘Ik doe dit om sociaal te zijn’

indebuurt.nl 538 Koningsdag komt eraan: dit wil je weten

Vier jij dit jaar Koningsdag op het Chasséveld in Breda tijdens 538 Koningsdag? Dan heb je geluk, want de kaarten waren razendsnel uitverkocht. Het evenement barst op donderdag 27 april los. Mocht je kaarten hebben, check dan nog even dit artikel. Wij zetten alle handige info voor je op een rijtje.