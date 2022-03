Job steekt de band van een politieauto lek: ‘Ik kreeg een waas voor mijn ogen’

Pleidooi om kra­kerspreek­uren in Breda te verbieden lastig waar te maken: ‘Die worden niet georgani­seerd’

BREDA - Kraken is een strafbaar feit en daarom moeten in Breda ook de zogeheten ‘krakersspreekuren’ worden verboden. Dat vindt de VVD-fractie in de gemeenteraad.

